"Валяюсь на помойке": скинувший штаны Панин вывалил все добро наружу

Панин не стыдится себя.

45-летний актер Алексей Панин несколько лет назад покинул Россию и обосновался вместе с дочерью Анной и мамой в испанской провинции Аликанте. В привычной себе манере Панин без стыда говорит о любимом его сердцу развязном и аморальном образе жизни и ненависти ко всему русскому.

Алексей Панин активно ведет соцсети и общается с подписчиками. На днях он возмутился тем, что о нем нелестно отзываются журналисты. Вполне возможно, что у Панина начало появляться хоть какое-то самолюбие.

"Вот одного понять не могу... Почему же Российская пресса, с настойчивостью идиотов, каждый день пишет что я валяюсь на помойке... Меня встречают люди на улице и смеются в голос. Неужели пропаганда РФ не понимает, что они своими статейками, только лишний раз подтверждают что являются дном!? Всем нормальным людям добра!" – написал Панин (Орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим.ред.).

К такой публикации Панин прикрепил фото, на котором предстал без штанов. Рядом с ним у бассейна сидела девушка, вывалившая голую грудь наружу.

Между тем все вполне объяснимо, и Панину не стоит уж так обижаться на СМИ. Такое клеймо прилепилось к нему неслучайно, ведь оно характеризует его как нельзя лучше. Ранее в Сети появилась информация о том, что жизнь Алексея Панина на чужбине можно описать как как "жизнь бомжа, найденного у испанской помойки". Так его охарактеризовала психолог Вероника Степанова.