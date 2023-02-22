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Маленький: Снявший трусы перед другим мужиком извращенец Панин предъявил свой причиндал

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Панин совсем стыд потерял!

О звезде "Жмурок" часто говорят, но далеко не благодаря другим запоминающимся ролям или безграничному таланту. Актер заработал себе очень скандальную репутацию, а на просторах Интернета люди называют его извращенцем. В целом, поводы для этого есть. Было время, когда Алексей Панин влип в скандал с участием в видео для взрослых, расхаживал по улицам в нижнем белье, а к фотографиям голышом у него до сих пор особая любовь.

Артист гордо заявляет, что он – свободный человек, а потому может позволить себе гулять без одежды, когда захочется. Недавно, к примеру, он опубликовал снимок, на котором изображен в неглиже рядом с грудастыми дамами (тоже без одежды). На новой фотографии подобного характера женщин нет.

Алексей Панин ради пикантного кадра снял с себя все, даже трусы. И сделал это прямо перед другим мужчиной, который, к слову, тоже голенький. Вот так и стоял актер с улыбкой на лице рядом с таинственным незнакомцем, заботливо прикрыв достоинство руками.

Но поклонникам свой причиндал он все-таки предъявил, правда, в словесной форме – в подписи.

"У меня все-таки меньше", – с иронией отметил Алексей Панин в своем микроблоге, шутливо сделав вид, что его причиндал в сравнении с причиндалом стоящего рядом приятеля маленький.

("Дни.ру" не одобряют ЛГБТ-отношений. — Прим. ред.).

22 февраля 2023, 15:00
Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал Алексея Панина✓ Надежный источник

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