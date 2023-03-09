Пока мужика дома нет: полуголая невестка Королевой гуляет без белья

Какой разврат!

Заслуженная артистка России Наташа Королева периодически оказывается в эпицентре скандалов. Причина тому – чрезмерная открытость и стремление поделиться с поклонниками каждым своим шагом. Даже отношения с единственным наследником давно стали достояние общественности.

Наташа Королева, как известно, после расставания с композитором Игорем Николаевым вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Однако их общий сын Архип Глушко родился вне брака. Так или иначе, супруги вроде как очень любят и чрезмерно сильно опекают своего наследника.

Сегодня он живет с любовницей Мелиссой Волынкиной, которая занимается стриптизом. Здесь-то и проявилась лицемерная позиция звездных родителей. Они выступают резко против увлечений потенциальной супруги своего сына. Да, сама стриптизерша периодически намекает, что Архип Глушко ее очень любит и хочет жениться.

Так или иначе, пока мужика дома нет – сын Наташа Королевой сейчас находится в Японии – полуголая невестка певицы гуляет без белья. Развратное видео с ее участием недавно появилось в социальных сетях. Мелисса Волынкина утроила горячий танец, выставив еле-еле прикрытые прелести на всеобщее обозрение.

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко выбрал для себя более культурное и духовное занятие. Он изучает и преподает японский язык. Однако, видимо, увлечения любовницы парня вполне устраивают. Зато его матери даже пришлось публично оправдываться за то, что она периодически лезет в жизнь сына с непрошенными советами.