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Четверг 9 марта

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"Желаю так и держаться позиции": отец предателя Урганта не смог найти других слов

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Отец Ивана Урганата публично высказался.

Ведущий и некогда звезда Первого канала Иван Ургант в феврале прошлого года очень откровенно высказался на злободневные темы. После этого из сетки телеканала исчезло детище шоумена – программа "Вечерний Ургант". Многие зрители навесили на мужчину ярлык предателя поклонников, ведь шоу так и не вернулось, вопреки надеждам и просьбам.

Другой известный в шоубизе Ургант – Андрей Львович, наоборот, последние месяцы старался как можно реже появляться в общественном пространстве. Звезда "Мастера и Маргариты" сделал исключение только 8 Марта. Он поздравил женщин с Международным праздником.

Отец Ивана Урганта пожелал женщинам ничего не бояться. По его мнению, главные страхи в жизни женщины – это мандраж замужества и рождения детей. Других страхов шоумен не назвал. Кроме этого, он, со стороны мужчин, пообещал обеспечить комфорт.

"Я желаю прекрасной половине человечества так и держаться этой позиции — быть прекрасной половиной человечества", – заявил Ургант.

Интересно, почему именно такое поздравление выбрал прославленный актер, задались вопросом получательницы поздравления. Поклонники Ивана Урганта удивлены, что красноречивый артист не смог найти других слов поздравления в день борьбы за женские права и эмансипацию.

9 марта 2023, 12:00
Иван Ургант. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
РИА ФАН✓ Надежный источник

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