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"Объявляю о начале съемок": Опальный "предатель" Ургант возвращается на экраны

Иван Ургант больше не может молчать.
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Уже как год любимая программа многих "Вечерний Ургант" перестала выходить на экраны. Вместе с ней пропал и ее бессменный ведущий после скандала, в который влип прошлой весной. Ходили слухи о том, что Иван Ургант уехал с семьей в Израиль, раскритиковав перед этим действия России.

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 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Такое поведение понравилось далеко не всем. Коллеги по цеху и простые россияне принялись осуждать шоумена за нелестные высказывания в сторону родины. Кто-то даже присвоил ему звание "предателя". И критика в адрес опального телеведущего продолжается. Так, на днях о нем резко высказался Эдуард Бояков во время записи шоу Вячеслава Манучарова.

Иван Ургант, привыкший не реагировать на негатив, не стал молчать. В привычной ироничной форме он высмеял обоих, шутя, сказав, что ему пора возвращаться на экраны с новой программой, суть которой заключается в честном разговоре с искренним человеком.

"Объявляю о начале съемок моего нового авторского телевизионного шоу с рабочим названием "Эмпатия Ванюччи", – высказался телеведущий.

Также он пустил колкую шутку о требованиях к предполагаемым участникам своей передачи. "У гостя должен быть рот", – сказал шоумен. Первым он пообещал пригласить своего ярого критика Эдуарда Боякова, который, по мнению Ивана Урганта, отлично подходит по всем требованиям.

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2023, 16:40 Источник: Телеграм-канал Ивана Урганта ✓ Надежный источник
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