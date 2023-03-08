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Среда 8 марта

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"Одна сплошная ложь": на оставшуюся без лица Пугачеву набросилась озлобленная толпа

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Аллу Пугачеву поймали на лжи.

Каждая публикация Аллы Пугачёвой производит эффект разорвавшейся бомбы. Вот и фотография, которую певица опубликовала пару дней назад, не может прекратить пользователей Сети злословить.

Многие до сих пор не могут простить ей предательство прославившей ее Родины и бегство в Израиль. Иные же жутко возмущены тем, что в своем личном блоге Алла Пугачева вместе с дочерью Кристиной Орбакайте великодушно разрешили наступление весны. Впрочем есть и те, кто не понял тяги 73-летней певицы настолько выгладить себе лицо фильтрами, что у оставшейся без лица Пугачевой видны были лишь глаза, да отверстия носовых ходов.

"Оскар за главную роль в фильме ужасов, да ещё и без грима обеспечен", "Фасад поправила, а канализация-то старая", "Фильтры, конечно, хороши до неприличия. Но не страшно потом в зеркале?", – высмеяли Аллу Пугачеву бывшие поклонники.

Многие, впрочем, связали между собой то, что Примадонна начала обзывать своих соотечественников сразу после бегства из России с тем, что она, несмотря на очевидность фотошопа на снимке, решила поделиться обработанным снимком. А многие подметили еще и то, что расхваливающая Израиль Алла Пугачева сидит с невероятно грустным видом.

"Вечно обманывала, всю жизнь вранье", "Одна сплошная ложь, неужели перед самой собой не стыдно", "Человеком остаются тогда,когда не предают свою Родину", "Наша страна самая большая и красивая , этого не отнять. Повезло холопам и рабам. Ни на что ее не променяем", – набросилась озлобленная толпа на беглянку Аллу Пугачеву.

8 марта 2023, 15:20
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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