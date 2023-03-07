"Важное событие": Залетевшая от Преснякова Подольская готовится родить долгожданное дитя

Подольская назвала срок.

За годы брака рыжеволосая певица успела залететь от Владимира Преснякова дважды и родить на свет прекрасных мальчишек. В начале этого года вокруг звездного семейства поползли слухи о скором прибавлении. А Наталью Подольскую даже стали поздравлять с третьей беременностью из-за появившегося животика.

К сожалению или к счастью, сама певица развеяла эти слухи, сказав, что просто на досуге слишком много съела. Видимо, за третьим звездные супруги идти не собираются – по крайне мере, пока. Сейчас артистка вовсю занята работой и готовится к условным родам долгожданного дитя. Речь идет о новом альбоме, который она вот-вот презентуем своим поклонникам. К слову, для любого творческого человека новый шедевр наравне с ребенком, ведь вкладываются в него силы, сердце и душа.

Как рассказала сама Наталья Подольская, работа над альбомом "Конечно, да!" еще идет, но к середине апреля, когда в Москве пройдет презентация, он будет готов.

"Состоится очень важное и долгожданное событие", – так описала грядущий концерт звезда

Она добавила, что в альбом войдут как уже знакомые песни, так и совершенно новые. В комментариях поклонники уже написали, что не могут дождаться будущих хитов своей любимицы.

"Миру нужны, просто необходимы положительные эмоции, радужные краски, это важно для души!" – отреагировали на хорошие новости поклонники Натальи Подольской.