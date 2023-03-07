"Доча плакала": Ковальчук набросилась на Чумакова после грязного сравнения ребенка с пятой точкой

Артисты Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков живут вместе уже 15 лет. Долгое время пара наслаждалась обществом друг друга, но 6 лет назад в их жизни появился ребенок. Дочку назвали Амелия, и это пока все, что поклонникам известно о девочке.
Недавно Алексей Чумаков стал героем нового выпуска ютуб-шоу People Talk. Ведущая Лаура Джугелия решила задать несколько откровенных вопросов артисту про семью. Ответы мужчины, мягко говоря, шокировали зрителей. Муж Юлии Ковальчук назвал девочку "жопой с глазами".
Конечно, артист добавил, что гордится девочкой. А еще гордится тем, что каждый день собирает свой опыт по крупицам, отдавая ее Амелии. В итоге получается, как выразился артист, "хрень".
Интересно, но после грязного сравнения ребенка с пятой точкой, певица не исчезла из социальных сетей, чтобы переждать бурю. Более того, Ковальчук даже выложила видео с концерта Чумакова. Артист исполнил трогательную песню о любви, записав хор зрителей на телефон. Юлия набросилась на мужа с признанием.
"А доча, когда смотрела, плакала", — написала экс-солистка "Блестящих".
Может быть, Юлия Ковальчук еще не видела интересного сравнения дочери. Поклонники считают, женщине надо обратить внимание на эту фразу, чтобы не нанести ребенку травму.