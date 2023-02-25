"15 лет счастья": Ковальчук обнародовала беременность в годовщину отношений с Чумаковым

Чтобы удостовериться в этом, достаточно взглянуть на видео, которое певица сделала из архивных фотографий с мужем. В соцсети Юлия Ковальчук разместила наглядную хронологию романа с любимым человеком. На старых семейных снимках видно, как она и Алексей Чумаков переживают разные эпизоды совместной жизни.
На ролике знаменитость обнародовала этап зарождения страсти, минувшую беременность и другие крупные подарки судьбы. "15 лет счастья..." — подписала публикацию Юлия Ковальчук, в очередной раз признаваясь в любви партнеру.
Поклонники с восторгом отреагировали на пост звездной блондинки и пожелали супругам оставаться крепкой парой как можно дольше. В кой-то веки Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков избавились от грязных сплетен о своем мифическом разводе, который им вечно приписывают.
"Берегите и сохраните вашу любовь! Это такая редкость в шоу-бизнесе — настоящие чувства! Искренние и без пафоса", — написали в комментариях знаменитой семье.
Напомним, официальный брак Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков заключили 1 октября 2013 года, когда уже хорошенько узнали друг друга. От пышного торжества они отказались: свадьба была быстрой, в ЗАГСе расписались без свидетелей и поехали ужинать.