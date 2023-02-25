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Шоу-бизнес
"15 лет счастья": Ковальчук обнародовала беременность в годовщину отношений с Чумаковым

"15 лет счастья": Ковальчук обнародовала беременность в годовщину отношений с Чумаковым

Юлия Ковальчук прекрасна в ожидании ребенка от Алексея Чумакова.
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Чтобы удостовериться в этом, достаточно взглянуть на видео, которое певица сделала из архивных фотографий с мужем. В соцсети Юлия Ковальчук разместила наглядную хронологию романа с любимым человеком. На старых семейных снимках видно, как она и Алексей Чумаков переживают разные эпизоды совместной жизни.

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 Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

На ролике знаменитость обнародовала этап зарождения страсти, минувшую беременность и другие крупные подарки судьбы. "15 лет счастья..." — подписала публикацию Юлия Ковальчук, в очередной раз признаваясь в любви партнеру.

Поклонники с восторгом отреагировали на пост звездной блондинки и пожелали супругам оставаться крепкой парой как можно дольше. В кой-то веки Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков избавились от грязных сплетен о своем мифическом разводе, который им вечно приписывают.

"Берегите и сохраните вашу любовь! Это такая редкость в шоу-бизнесе — настоящие чувства! Искренние и без пафоса", — написали в комментариях знаменитой семье.

Напомним, официальный брак Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков заключили 1 октября 2013 года, когда уже хорошенько узнали друг друга. От пышного торжества они отказались: свадьба была быстрой, в ЗАГСе расписались без свидетелей и поехали ужинать.

Алексей Чумаков и Юлия Коальчук. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 25 февраля 2023, 19:12 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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