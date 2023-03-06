"От Аллы ничего не осталось": Пораженная болезнью Пугачева лишилась глаз и волос

Новое фото Пугачевой без ретуши.

В последнее время публика обсуждает состояние здоровья Примадонны. Всему виной ее последний выход в свет, когда фотографы запечатлели опухоль на руке и шрам под глазом. После этого и пошли разговоры о болезнях Аллы Пугачевой.

Журналисты даже подключили к этому вопросу врача Юлии Началовой, который предположил, что артистка поражена артритом и деформацией суставов. Если же смотреть снимки певицы в социальных сетях, то увидеть какие-либо дефекты во внешности сложно – из-за обилия фильтров. К примеру, в первое воскресенье весны она опубликовала свежий снимок, на котором лицо выглядит гладким как блинчик. По мнению пользователей, все это благодаря чудо приложениям, которые разглаживают кожу.

А вот ее муж Максим Галкин* ничего разглаживать не стал и разместил фотографию жены без ретуши. Взглянув на снимок, поклонники заметили что-то неладное с прической. Многие отметили, что Алла Пугачева лишилась волос, предположив, что это из-за отсутствия парика. Да, и вообще снимок комиком выбран не самый удачный: на нем она к тому же как будто лишилась глаз, ведь из-за темного освещения, низкого качества и и полуоткрытых век их не видно.

Пользователи, конечно, не упустили возможности упрекнуть Примадонну в переборе с пластикой, в которой она, к слову, ни разу не сознавалась. В комментариях некоторые отметили, что артистка сама на себя не похожа.

"От Аллы Пугачевой на этом фото ничего не осталось... извините. Грустно смотреть, это не она..." – пишет народ.





* – объявлен иноагентом по решению Минюст РФ.