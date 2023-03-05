Беглянка Пугачева "втюхала" замок в Грязи за бешеные деньги: Уже внес залог

Счет Аллы Пугачевой пополнится суммой с 9 нулями.

Радостные для Аллы Пугачевой вести появились в Сети. Подмосковный особняк, камнем висевший на шее артистки и тянувший их них сотни тысяч на его ежемесячное обслуживание, наконец-то нашел своего покупателя.

Рассказал об этом продюсер Сергей Дворцов. По его словам, несколько месяцев назад некий бизнесмен был готов приобрести имение, но сделка не состоялась.

"Он уже внес залог за замок, но попросил скидку – Пугачева не уступила", – раскрыл он условия, которые Алла Пугачева не оценила.

В настоящий момент замок беглянки Пугачевой до сих пор выставлен на продажу, а на территории его находится одна лишь охрана. Утверждает Дворцов и то, что пожилая артистка уже практически "втюхала" замок в Грязи за бешеные деньги. Якобы нашелся следующий желающий выложить один миллиард рублей за то, чтобы ходить по коридорам, заставленным рыцарскими доспехами, да пить утренний кофе с видом на гаргулий.

Тем не менее, продюсер уверен в том, что Алла обязательно вернется в Россию, чтобы воплотить в жизнь свое творческое видение 75-летнего юбилея. Однако продажа замка в Грязи станет неплохим финансовым подспорьем для семейства. Получится, наконец, приобрести собственное жилье в Израиле. Ведь, по сообщениям журналистов, Алла Пугачева с семьей до сих пор живет в доме родственников своего мужа.