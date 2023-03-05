Семья раскололась: Чумаков бросил Ковальчук с дочерью за бугром после развода

Что происходит в семье Чумакова и Ковальчук?

Пара вместе уже 15 лет. В недавнем интервью певец рассказал, что он очень непростой "персонаж", уживаться с ним сложно. Именно поэтому певец так ценит свою супругу, которая прошла с ним огонь, воду и медные трубы.

Несмотря на трогательные рассказы пары о своем счастье, поклонники то и дело их разводят. Вот и на этот раз Алексей Чумаков дал повод для сплетен. После Нового года семья отправилась на отдых. Сначала артисты нежились на солнце у океана, а после поехали в Испанию, где владеют недвижимостью.

Накануне у Алексея Чумакова прошел концерт в Москве, однако он прилетел в столицу один. Поддержать певца пришли подруги: Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Вероятно, семья раскололась всего на несколько дней, но в Сети начали думать, что артист бросил Юлию Ковальчук с дочерью за бугром после слухов о разводе.

Конечно, скорее всего, артист просто приехал отработать концерт и уже совсем скоро вернется обратно к семье. При этом некоторые поклонники задаются вопросом, насколько это нормально: кататься и жить по заграницам, пока на Родине происходят исторические события. Впрочем, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков предпочитают не касаться этой темы.