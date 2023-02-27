Метавшийся по девкам Чумаков оставил Ковальчук из-за другой: Ребенок ждет

Певец Алексей Чумаков показал милую малышку.

Не успели звезды шоу-бизнеса Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук отметить 15 лет отношений, как в Сети появились новые подозрения о неверности супруга. Напомним, что яркий и харизматичный артист постоянно оказывается в компании женщин, чем вызывает беспокойство поклонников.

На концертах звезда шоу "Народный артист" метается по девкам в зрительном зале, пытаясь уделить внимание каждой. А тут и вовсе в микроблоге Чумакова появилось фото ребенка от другой женщины.

Милая девочка с длинными волосами рассказывает, как сильно ей нравится Алексей Чумаков. В руках она держит рисунок и просит артиста подписать его во время ближайшего выступления. Девочка удивительно тепло говорит о творчестве артиста. Очевидно, Алексей оставил Юлию Ковальчук без внимания на некоторое время, раз пересмотрел это видео и даже опубликовал у себя на страничке.

"Ребенок очень ждет концерт. Даже на свои карманные деньги собралась цветы купить", — так видео с девочкой подписала ее мама.

В семье Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук тоже подрастает дочка. Маленькой Амелии в прошлом году исполнилось пять лет. Поклонники с нетерпением ждут, когда же пара решится на второго малыша.