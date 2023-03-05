"Что же ты натворила": 73-летняя Пугачева полностью перекроила лицо

Алла Пугачева испугала очевидцев.

Пока Максим Галкин* улетел в новый концертный тур, Алла Пугачева решила уделить время себе. Артистка отправилась наслаждаться последними технологическими достижениями, которые способны кардинально изменить любого человека.



После окончания процедур Алла Пугачева поделилась снимком своего преображения в личном блоге. Подписчики, ошарашенные переменами, подметили, что 73-летняя Пугачева полностью перекроила лицо.

"Алла, что же ты натворила...", – протянула одна из подписчиц Аллы Пугачевой.



К счастью, полученный результат обратим. Ведь в том, что Примадонна стала абсолютно неузнаваема, виноват не пластический хирург или косметолог, а фильтры фотошопа, которые разглаживают морщины и наносят макияж.

Правда, с количеством фильтров Алла Пугачева явно перестаралась. С фотографии на посетителей ее блога глядело юное создание лет восемнадцати. Увы, посетители блога стараний артистки не оценили.

"Мумия", "Хороший фотошоп", "А что это за старушка в маске?", "Хорошо, что догадалась фильтры применить, а то вживую в Кремле встретил в 2014, чуть кондратий не хватил", – высмеяли Аллу Пугачеву подписчики.



* – объявлен иноагентом по решению Минюст РФ.

