Стриженову долго не отпускали.

Она всегда умела удивлять, завораживать, очаровывать окружающих, благодаря актерскому мастерству и женскому обаянию. Поэтому и прощание с ней прошло навзрыд. В пятницу 3 марта состоялся последний перед значительным перерывом спектакль "Женщины Есенина", в котором сыграла Екатерина Стриженова. Зал рукоплескал и кричал "Браво!", когда знаменитость выходила на поклон.

Наконец, настала пора отдыха, и первым делом звезда покинула семейное гнездышко, где на днях нашла покой у мраморной плиты, прилегающей к раковине. В микроблоге артистки появился кадр среди деревьев. Екатерина Стриженова ушла в совсем другой мир с иными законами. Там правит настоящая благодать.

"Доброе субботнее утро!" — подписала актриса кадр с вылепленным из снега зайчиком, который оказался прилеплен к покрытому мхом стволу. Красавицы-ели проводили Екатерину Стриженову своими ветками в атмосферу живой природы, которая только начала просыпаться после холодной и суровой зимы.

Легкая прохлада, единение с миром и зеленеющая растительность — как глоток свежего воздуха после череды напряженных будней. Екатерина Стриженова сумела найти простой путь к источнику сил для плодотворной работы в будущем и гармоничному слиянию с подлинным богатством этой планеты.