Дочь развелась, а сын до сих пор ходит в холостяках: как живут дети Сябитовой

Судьба наследников ведущей сложились по-разному

Роза Сябитова – самая известная сваха страны. За годы своей карьеры телеведущая соединила сотни одиноких сердец. Однако особенно сильно, как и любую мать, ее волнует личное счастье собственных детей. Дочь и сын Розы Раифовны уже давно выросли, но это не мешает ей принимать активно участие в жизни наследников и помогать им в любовных делах.

Обоих отпрысков телесваха родила в первом браке. С отцом детей, Михаилом Сябитовым, она прожила вместе 10 лет. В 1989-м у пары родился сын Денис, а спустя три года на свет появилась дочка Ксения. К сожалению, вскоре после второго прибавления семейное счастье разрушила трагедия. Роза Раифовна овдовела и осталась одна с двумя малышами на руках.

Сябитова поднимала наследников самостоятельно и приложила немало усилий, чтобы дать им все самое лучшее. Телеведущая не перестала помогать детям, даже когда те выросли. Сваха не только обеспечила отпрысков работой в своем брачном агентстве, но и озадачилась их личным счастьем.

В 2015 году Ксения впервые вышла замуж. С избранником, юристом Андреем Снетковым, девушку свела родительница. Она же организовала для молодых шикарную свадьбу, обошедшуюся в 15 миллионов рублей. Однако все старания телеведущей оказались тщетны. Через несколько месяцев после бракосочетания муж ушел от Ксении.

Через несколько лет после развода дочери свахи все же удалось обрести счастье. Она познакомилась с инженером-технологом Максимом Шевченко и вышла за него замуж. А спустя два года, в 2022-м, Роза Раифовна стала бабушкой. Дочь и зять подарили ей долгожданную внучку.

Если за личное счастье дочери Сябитова может быть спокойна, то с ее сыном дела обстоят иначе. Денис, которому исполнилось уже 33 года, до сих пор ходит в холостяках. При этом телесваха не раз пыталась найти наследнику достойную невесту и вмешивалась в его амурные дела.

В студенческие годы отпрыск ведущей влюбился и хотел жениться. Однако Роза Раифовна не одобрила юношеский брак. Затем у Дениса завязались отношения с женщиной, которая была старше его на 15 лет и воспитывала детей от прошлых отношений. Этот союз тоже не вызвал у свахи восторга и не привел к свадьбе. Сейчас наследник Сябитовой по-прежнему не женат.