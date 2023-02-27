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"Ночная работа": оставшейся без денег Сябитовой пришлось обслуживать мужиков

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Телеведущая сделал признание.

Популярная телеведущая Роза Сябитова прославилась на всю страну благодаря участию в рейтинговом проекте Первого канала "Давай поженимся!" Сегодня ее знают чуть ли не как главную сваху России. Однако у артистки не всегда было успешная карьера.

В лихие 90-е Роза Сябитова, как и многие граждане России, остро нуждалась в деньгах. Ей пришлось искать подработку, когда сын пошел в школу и появились дополнительные расходы. Даже спортивные достижения и звание Мастера спорта СССР по фигурному катанию помочь не могли.

"Сложность заключалась в том, что работа нужна либо вечерняя, или ночная, так как днем я была с детьми", – рассказал Роза Сябитова.

В социальных сетях она подчеркнула, что в итоге пришлось остановиться на работе таксистки. Конечно, для женщины это было не самой безопасной работой, отметила телеведущей, однако она старалась подвозить в основном женщин.

Впрочем, мужиков Роза Сябитова тоже обслуживала. "Мужчины тоже садились, но их я подвозила реже", – подчеркнула она в своем телеграмм-канале. Артистка также добавила, что такси марки "Ока" розового цвета привлекала внимание пассажирок.

Решить финансовые проблемы, по словам свахи, удалось за полгода. Роза Сябитова подчеркнула, что зазорной работы не бывает. Кроме того, она отметила, что теперь очень радуется, когда встречает женщин за рулем такси.


27 февраля 2023, 16:20
Роза Сябитова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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