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14 марта
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Начались осложнения: У свалившейся с неведомой болезнью Валерии серьезные проблемы

Концерт Валерии под угрозой срыва.
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17 апреля российской певице Валерии исполнится 55 лет. Даже не верится, что этой молодой и привлекательной девушке столько! Все благодаря ее образу жизни. Артистка правильно питается, ведет активный образ жизни и практикует йогу. Однако и это не помогло.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Юбилейное шоу певицы Валерии может не состояться. Все из-за резко навалившихся на нее проблем со здоровьем. У артистки возникли проблемы с голосовыми связками из-за осложнений неведомого вируса. Звезда охрипла и теперь совершенно не может петь. При этом медики не ставят точного диагноза.

"Нам до сих пор не сказали, что это такое", – призналась певица Валерия.

Певица отметила, что странный вирус характерен именно длительностью. По словам Валерии, сейчас многие болеют по несколько недель, что действительно странно и очень даже страшно.

Валерия уже сдавала анализ крови, но он не показал ничего конкретного, сообщает Пятый канал. Судя по всему, вирус маскируется.

Ранее российская телеведущая Лариса Гузеева призналась, что уже третью неделю страдает от какой-то болезни. Артистка показывала, что у нее на столе куча таблеток и спреев. Но никакие медикаменты не берут опасную заразу, которая уже просто измучила несчастную звезду.

Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 14 марта 2023, 17:30 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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