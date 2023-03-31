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Пятница 31 марта

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Валерия просунула здоровенную головку между грудей: А когда же спать?

Валерия просунула здоровенную головку между грудей: А когда же спать?
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Валерия удивила мужа новой выдумкой.

54-летняя российская певица Валерия великолепно выглядит и не стесняется лишний раз показать себя во всей красе. Валерия ведет активный образ жизни и регулярно занимается йогой, о чем не раз говорила в своем аккаунте. Вместе с тем певица работает и не забывает о роли хранительницы семейного очага и не боится показаться фанатам в домашней обстановке.

Жена продюсера Иосифа Пригожина также продолжает развивать свою карьеру в музыке и на телевидении. Сейчас певица является членом жюри на популярном шоу "Маска". Каждый новый выпуск программы она удивляет поколонников и меняет свои образы.

В эфире последнего выпуска шоу "Маска" певица Валерия предстала перед публикой в смелом образе. Она надела ярко зеленое короткое платье с огромной головкой розы между грудей. При этом плечи артистки были оголены. Образ дополняли серебристые лодочки, которые смотрелись игриво и по-весеннему. На голове у Валерии красовалась диадема. Поклонники осыпали ее комплиментами.

"Красавица, слов нет!"; "А когда же спать?"; "Куколка! Прямо сейчас на витрину", – написали поклонники.

В этом наряде Валерия действительно выглядела смело, элегантно и женственно. Певица дала понять, что и в зрелом возрасте можно выглядеть сексуально и без стеснения оголяться. Не удивительно, что Иосиф Пригожин ни на шаг не отходит от своей красотки и сопровождает ее на каждой съемке.

31 марта 2023, 13:40
Валерия. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallokpress.com
Телеграм-канал Валерии• Требует проверки

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Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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