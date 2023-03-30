"Смог выдержать неделю": оставшийся без секса любимчик Пугачевой сбежал с "Дома-2"

Изнанка популярного реалити-шоу

В 2011 году Сергей Савин стал победителем телепроекта "Фактор А". Красавец-певец так понравился Алле Пугачевой, что Народная артистка взялась продюсировать талантливого провинциального паренька.

Пройдет восемь лет, и фаворит Примадонны станет участником скандального реалити-шоу "Дом-2". О жизни там артист откровенно рассказал корреспонденту "Дни.ру" на Втором открытом Российском фестивале современного и актуального кино "Алафейская гора", который в эти дни при поддержки компании "Сибур" проходит в Тобольске.

На "Доме-2"Сергей решил бороться за сердце Кристины Церковной, с которой познакомился в ресторане на девичнике Майи Донцовой, где работал ведущим. Но и сама Кристина дала понять, что фаворит Пугачевой ей не интересен, и этот роман не понравилась бывшему молодому человеку Кристины Никите Уманскому. В итоге между мужчинами случился конфликт, который едва не закончился мордобоем.

"Я пошел на "Дом-2" чисто ради интереса, хотел посмотреть, как этот проект выглядит изнутри, – признался Савин. – Но смог выдержать там всего неделю и убежал. Это совсем не моя атмосфера. Причем меня там пытались удержать, уверяли, что я освоюсь. Но я понимал, что ко всем этим пиарным любовным историям никогда не привыкну. Тем более, что перед проектом я расстался с девушкой, потом она вдруг объявилась, а я уже в телевизоре строю любовь с другой!..."

"Кристина, грубо говоря, мне не дала, и я не стал искать другие варианты, кого-то ждать. Просто встал и ушел", – пояснил любимчик Аллы Пугачевой.