"Останусь уродом": лицо изувеченного хирургом любимчика Пугачевой превратилось в ряху

Без слез не взглянешь!

Все помнят Сергея Савина как самого красивого участника телепроекта "Фактор А". Он не только победил там, но и стал фаворитом самой Аллы Пугачевой! Народная артистка взялась продюсировать талантливого провинциального паренька.

Но если бы сегодня, спустя 12 лет после окончания шоу, Примадонна увидела своего любимчика, то ахнула бы. Он изменился, в том числе, и из-за неудачной пластической операции. В чем откровенно признался корреспонденту "Дни.ру" на Втором открытом Российском фестивале современного и актуального кино "Алафейская гора", который в эти дни при поддержки компании "Сибур" проходит в Тобольске.

"Лысеть я начал рано, – вздыхает Сергей Савин. – Уже в школе у меня появились первые проплешины. Видимо, мне это передалось от отца, который облысел молодым. А когда я в 27 лет попал в тяжелейшую аварию и лежал в коме, последние волосы стали меня покидать".

Сергей пробовал всевозможные втирания, лекарства, народные средства, но ничего не помогало. И тогда решился на радикальный способ возвращения волос – пересадку. Он рассматривал различные клиники, в том числе и за рубежом. "Но одна клиника предложила мне сделать операцию по бартеру – за рекламу, – говорит Сергей. – По присланным фотографиям казалось, что у их клиентов все идеально. И я поехал – думал, что технологии везде одинаковые".

Доктор решил пересадить любимчику Пугачевой максимальное количество волос – 4500 графтов (природная группа волосяных фолликулов с микроскопическим кусочком кожи, диаметром от 0,5 до 1 мм, графт содержит от одной до четырех волосяных луковиц). "Во время пересадки организм не выдержал и я потерял сознание, – вспоминает Сергей тот ужасный день. – Меня с трудом откачали. Я просил закончить операцию, но врач дал мне стакан чая и решил продолжать пересадку. В итоге я провел там с 10 утра до 6 часовследующих суток".

Но это была только первая ступень ада. "После этой операции положено надеть на лицо специальный ободок, чтобы обезболивающая жидкость не попадала на лицо, – уверяет Савин. – Мне же просто велели не наклонять голову. И все эта жидкость в итоге стекла на лицо – оно превратилось в опухшую ряху, я две недели не мог потом на улицу выйти, работать".

А вскоре певец заметил, что в местах пересадки волос образовались жуткие нарывы. Причем обещанного роста через положенное время не наблюдалось. "Я начал бить тревогу, но врач меня успокаивал, мол, так и надо, – возмущен Сергей. – Я соблюдал все указания, а спустя год после операции послал хирургу отчетную фотографию и он вынужден был признать, что пересажанные волосы не прижились".

Хирург предложил несчастному парню сделать повторную операцию. "Но проблема была в том, что место забора собственных волос на затылке напоминает вспаханное поле, – говорит Савин. – В итоге даже побриться наголо я не могу – слишком заметно хирургическое вмешательство. Сейчас надо что-то срочно решать. У меня остался последний шанс – или я останусь уродом, или хоть как-то исправлю это печальное положение".