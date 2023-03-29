"Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели

Изрезанному Костомарову осточертело валяться на больничной койке.

Роман Костомаров с 10 января находится в госпитале Коммунарки. Его привезли в больницу в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и кучей осложнений. Олимпийского чемпиона в танцах на льду сразу подключили к ИВЛ, а затем и ЭКМО.

ПО ТЕМЕ Пришьют ему новые ножки? Костомарова готовят к новым манипуляциям

В больнице Роман Костомаров перенес два инсульта, у него развился сепсис на фоне длительного приема сильнейших препаратов, а потом началась гангрена, которая буквально расползалась по его телу. Костомарову часть за частью ампутировали конечности. В итоге он перенес как минимум три сложные операции. И вот, кажется, сепсис удалось остановить. Вся Россия с замиранием сердца следит за филигранной работой врачей, которые день и ночь уже три месяца стоят над кумиром миллионов. Но есть и те, кто считает, что Костомарова измучили в больнице, и ему не дали просто спокойно уйти.

"Измучили мужика"; "Желчь из ушей льется. Смотрите не захлебнитесь!"; "Рома, любим, верим, молимся!" – пишут фанаты.

На днях пришла хорошая новость – Роман Костомаров учится сидеть и уже принимает специальное жидкое питание и учится глотать. Если он уже делает такие успехи, то по сравнению с прежним состоянием, он уже, можно сказать, вскочил с постели. За время пребывания в больнице он потерял больше 20 килограммов веса, что при его росте 182 сантиметра является критической отметкой.

Медики оценивают состояние фигуриста как стабильное и отмечают положительную динамику, сообщает "КП". Некроз остановлен, и это дает шанс на восстановление и начало длительной реабилитации. Также известно, что фигуристу зашили трахеостому и делают капельницы и уколы.

Сейчас Роман Костомаров получает лечение, которое поможет ему восстановить внутренние органы. Мозговое кровообращение после инсульта у него восстановилось. Сообщалось даже, что Костомаров смог записать свое первое голосовое сообщение для друзей. В нем он отметил, что врачи его "подрихтуют", и он "вернется". Остается только с ужасом представлять, насколько сильно ему осточертело валяться на больничной койке.