Пришьют ему новые ножки? Костомарова готовят к новым манипуляциям

Костомаров не останется беспомощным калекой.

Российский фигурист, олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров в этом году перенес страшное. Сразу после Нового года он загремел в больницу с тяжелой формой пневмонии и кучей осложнений. Его сразу подключили к аппарату ИВЛ, а потом и ЭКМО, стали пичкать огромными дозами лекарств. У спортсмена развился сепсис, он перенес инсульт, несколько ампутаций, стал инвалидом.

Костомаров до сих пор находится в больнице, недавно ему снова сделали ампутацию части руки, так как сепсис продолжал развиваться. Впереди у Костомарова долгий период реабилитации, спортсмену придется привыкать к новой жизни уже без такой активности, как раньше. Остается только с ужасом представлять, что значит для фигуриста остаться без ног... Без "рабочего инструмента". Но неужели врачи, как в той сказке про Айболита, "пришьют ему новые ножки"?

Сегодня у фанатов спортсмена наконец появился лучик надежды. Как стало известно, Романа Костомарова наконец отключили от аппарата ИВЛ, он дышит самостоятельно. Более того, готовят к протезированию, сообщает ФАН.

Напомним, общий срок нахождения Костомарова в Коммунарке перевалил уже за три месяца. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное. Вероятно, Костомаров пошел на поправку. Надежду дает хотя бы даже то, что после длительной комы он пришел в сознание.