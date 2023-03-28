Вот это морщины! Фото резко постаревшей Михалковой без фильтров слили в Сеть

Россияне в шоке от внешнего вида Анны Михалковой.

В последнее время дочку прославленного режиссера не слышно и не видно. На мероприятиях блондинка появляется редко, а в социальных сетях вообще не выкладывает новые фотографии и видео. Так что, поглазеть на свою любимицу россияне могут в театре или кино, когда Анна Михалкова принимает участие в новых проектах.

На днях актриса наконец-то решила выйти в свет. Она посетила новую премию в области искусства, которую в этом году организовал Константин Хабенский и приурочил ко Дню театра. Туда съехались многие звезды отечественного кинематографа: Оксана Акиньшина с Данилой Козловским, Светлана Ходченкова, Юлия Хлынина...

Дамы, конечно, хорошенько принарядились, выглядели празднично. И Анна Михалкова на их фоне выделилась – в не самом лучшем смысле. Наследница режиссера почему-то решила, что правильным на столь торжественное мероприятие будет одеться по-простому. Поэтому она пришла в юбке и жакете. Но внимание публики было приковано не только к одежде, но и к ее лицу.

На просторах Интернета россияне уже вовсю обсуждают, как резко постарела звезда. На слитом в Сеть снимке она изображена без фильтров, а потому отчетливо видны несовершенства кожи. "Вот это морщины!" – наверняка подумают поклонники, которые давно не видели актрису. Впрочем, 48-летнюю Анну Михалкову стоит похвалить за то, что стареет она естественным образом и без помощи хирургов.