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Рецепт сладкой и безвредной запеканки от Михалковой

Рецепт сладкой и безвредной запеканки от Михалковой
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Михалкова дала подробную инструкцию.

В начале весны всех так и тянет съесть что-нибудь изысканное и утонченное и порадовать себя после долгой надоевшей зимы. Дочь российской актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская в своем телеграм-канале представила простой и полезный рецепт эксперементальной запеканки.

Суть рецепта в том, что в излюбленном всеми блюде не содержится ни муки, ни манки, ни сахара, что очень актуально для сладкоежек в ожидании лета. Ведь вкусняшки любят все, а худеть потом будет ой как нелегко.

"Мне вкусно) Она легкая и очень творожная) Я просто люблю творог) Но этот рецепт не подойдет тем, кто привык к таким плотным и очень сладким запеканкам", – отметила Михалкова.

Ингридиенты:

– пачка нежирного творога.
– Нежирное молоко. В зависимости от сухости творога вам может понадобится от 100 до 150 мл.
– 2 яйца. Белки отделить от желтков и взбить до белых пик.
– Ванилин или корица(можно и то и другое)
– Сахарозаменитель.
– добавила еще курагу, чернослив и орехи.

На фото Михалкова показала готовый результат. Запеканку она украсила ягодами и фруктами. Готовое блюдо Михалкова подала на красиво сервированный стол: на столе стоял прозрачный кувшин с гиацинтами, а также она ажгла свечи.

19 марта 2023, 20:21
Мария Михалкова. Фото: телеграм-канал Марии Михалковой

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