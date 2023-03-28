"Два года": Замужняя Собчак живет с другим мужчиной

Слухи о разводе Ксении Собчак с Константином Богомоловым ходят давно.

Еще в прошлом году в прессе стали появляться сообщения о том, что знаменитая блондинка переживает проблемы в браке с Константином Богомоловым. Спровоцировала такие разговоры сама журналистка, когда довольно надолго удрала из России, а супруга оставила в Москве. Подозрения вызывало и то, что Ксения Собчак все чаще появлялась на мероприятиях одна, да и публикаций с благоверным в ее социальных сетях стало мало.

Наконец-то теледива решила рассказать об отношениях с режиссером. Вот только поведала она о том, что происходило в далеком 2016-м, когда она тоже была замужней женщиной. Находясь в отношениях с Максимом Виторганом, звезда снималась в фильме "Ампир V". Над картиной, к слову, работал и Константин Богомолов.

В своем микроблоге Ксения Собчак вспомнила один момент: как она живет с другим мужчиной. Правда, не где-то в квартире или доме, а на площадке, где проходил процесс создания фильма.

"Мы тогда впервые вместе прожили съемочный день с будущим мужем, – написала в своем микроблоге блондинка.

Режиссер даже пригласил теледиву на кофе, но она отказала.

"Прошло два года… банально для моей профессии, но факт – интервью… и на кофе я пошла со всеми вытекающими", – продолжила рассказ журналистка.

Ее удивило, как работают "верховные купидоны", которые в конце концов свели вместе звездных супругов спустя годы. Это поразило и поклонников. Многие написали в комментариях, что произошедшее – точно судьба. Константину Богомолову и Ксении Собчак россияне пожелали любви и счастья.