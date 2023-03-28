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Вторник 28 марта

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"Два года": Замужняя Собчак живет с другим мужчиной

"Два года": Замужняя Собчак живет с другим мужчиной
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Слухи о разводе Ксении Собчак с Константином Богомоловым ходят давно.

Еще в прошлом году в прессе стали появляться сообщения о том, что знаменитая блондинка переживает проблемы в браке с Константином Богомоловым. Спровоцировала такие разговоры сама журналистка, когда довольно надолго удрала из России, а супруга оставила в Москве. Подозрения вызывало и то, что Ксения Собчак все чаще появлялась на мероприятиях одна, да и публикаций с благоверным в ее социальных сетях стало мало.

Наконец-то теледива решила рассказать об отношениях с режиссером. Вот только поведала она о том, что происходило в далеком 2016-м, когда она тоже была замужней женщиной. Находясь в отношениях с Максимом Виторганом, звезда снималась в фильме "Ампир V". Над картиной, к слову, работал и Константин Богомолов.

В своем микроблоге Ксения Собчак вспомнила один момент: как она живет с другим мужчиной. Правда, не где-то в квартире или доме, а на площадке, где проходил процесс создания фильма.

"Мы тогда впервые вместе прожили съемочный день с будущим мужем, – написала в своем микроблоге блондинка.

Режиссер даже пригласил теледиву на кофе, но она отказала.

"Прошло два года… банально для моей профессии, но факт – интервью… и на кофе я пошла со всеми вытекающими", – продолжила рассказ журналистка.

Ее удивило, как работают "верховные купидоны", которые в конце концов свели вместе звездных супругов спустя годы. Это поразило и поклонников. Многие написали в комментариях, что произошедшее – точно судьба. Константину Богомолову и Ксении Собчак россияне пожелали любви и счастья.

28 марта 2023, 10:00
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал Ксении Собчак✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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