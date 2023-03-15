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Среда 15 марта

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Собчак показала дорогое кольцо после интрижки с SHAMAN

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Собчак поставила точку.

Ксения Собчак знает себе цену и не собирается распыляться направо и налево по пустякам. Она ценит время и не тратит жизнь на тех, кто ее не достоин. Ведущая быстро бросила Максима Виторгана, когда поняла, что ее сердце отнюдь не принадлежит ему. Именно тогда звезда предалась чувствам и, наплевав на свою репутацию, вышла за Константина Богомолова.

На днях Ксения Собчак спровоцировала новый скандал и вызвала слхи об интрижке на стороне. Да не с кем попадя, а с певцом Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN. Все началось с того, что артист заметил чрезмерное повышенное внимание к своей персоне со тсороны Ксении Анатольевны. Она постоянно отмечала его фото, после чего он предположил, что она в него влюблена.

Ксения Собчак не стала молчать и саркастично ответила коллеге по шоу-бизнесу.

"Хотела бы быть рубашкой на его теле и микрофоном на его выступлениях", – публично пофлиртовала Ксения Собчак.

Говоря об этом, она наверняка намекнула на недавний случай с микрофоном в штанах у певца SHAMAN. Все дело в том, что певец шокировал публику странным жестом, когда неожиданно сунул микровон в штаны и стал танцевать. Оказалось, что артисту так удобнее жестикулировать.

На днях Ксения Собчак похвасталась дорогим подарком. Ведущая показала дорогое здоровенное кольцо с зеленым камнем. Оказалось, что Константин Богомолов решил подсуетиться и подарил шаловливой женушке подарок. А то она, похоже, совсем заскучала.

15 марта 2023, 21:00
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallokpress.com
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