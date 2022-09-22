"Мне некуда спрятаться от них": дрожащую от страха Шакиру прижали к стенке

Певица Шакира впервые прокомментировала тревожное событие, которое кажется ей страшным сном.

В свежем интервью для Elle Шакира снялась в траурном черном полупрозрачном платье. На обложке она смотрит в камеру, а ее глаза полны отчаяния и грусти. Отныне ее жизнь уже не будет прежней, и она сама это признает. Ведь все изменилось в один момент.

В разговоре с журналистами певица впервые прокомментировала расставание с футболистом Жераром Пике, с которым жила более десяти лет. Причиной расставания стали его измены. Шакира призналась, что сейчас в ее жизни черная полоса. Она переживает борьбу за опеку над сыновьями и обвинения от налоговой службы. Этот период в своей жизни она описала как "один из самых темных". Тревожные мысли певица описала так: "Мне некуда спрятаться от них".

Шакира разбита депрессией этой осенью. Чтобы не повторить ее горькую участь, надо быть начеку. Доктор наук, профессор, психолог Андрей Зберовский посоветовал не заедать осеннюю хандру, пишет RT. Способы преодоления депрессии простые: выйти на улицу, заняться спортом, пить вкусный чай, хорошо высыпаться и обязательно иметь какую-то цель.

Психолог Иркям Ахмерова считает, что депрессию можно вовремя "поймать" и предотвратить. Если вы теряете аппетит и интерес ко всему происходящему, у вас апатия и повышенный уровень тревожности, срочно обратитесь к специалисту, сообщает телеканал "360".