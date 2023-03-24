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Пятница 24 марта

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"Выходи за меня замуж!": бросившая мужа Гузеева сделала предложение женщине на глазах у дочери

"Выходи за меня замуж!": бросившая мужа Гузеева сделала предложение женщине на глазах у дочери
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Гузеева решилась на важный шаг.

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева не появлялась в кино с 2013 года. С 2008-го ее жизнь была связана исключительно с шоу "Давай поженимся!", но в конце февраля 2022-го шоу пропало с экранов.

Гузеева жаловалась, что не привыкла долго отдыхать и не знает, чем себя занять. Потом Лариса Гузеева сменила Д. Нагиева на посту ведущей в другом шоу – "Голос 60+".

Ко всему прочему добавились слухи о том, что Лариса Гузеева якобы разошлась со своим третьим мужем — ресторатором Игорем Бухаровым. В Сети появилась информация о том, что пара больше не живет вместе. Что стало причиной, не известно.

С кем сейчас живет Лариса Гузеева, тоже не ясно. Но на днях во время съемок очередного проекта ведущая сделала шокирующее заявление.

"Друзья мои, мы сейчас сняли подкаст ко дню рождения Первого канала. Ко мне пришла Кариночка Кросс, она была у меня на "женилках" еще. Вот мои девочки, которые тоже со мной с самых "женилок". Карина стоит рыдает, – отметила Гузеева. – Да потому, что я вас люблю! – воскликнула Карина. – Моя сладкая, выходи за меня замуж, Карин! Люблю, куплю называется. Доча, а ты не против?" – заявила Гузеева.

24 марта 2023, 21:20
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

Гузеева пришла на премьеру в коротком платье

Актриса Мария Гузеева.
Актриса Аглая Тарасова.
Композитор Игорь Крутой.
Актриса Таисия Вилкова.
Актриса Светлана Ходченкова.
Актриса Екатерина Вилкова.
Аркадий Укупник с семьей.
Актриса Татьяна Лютаева.
Актер Алексей Кравченко.
Актер Владимир Яглыч.
Актриса Нина Курпякова.
Режиссер Ренат Давлетьяров с женой, певицей Женей Малаховой.
Актриса и модель Ирина Антоненко.
Актриса Рената Пиотровски.
Актриса Алена Чехова.
Актер Дмитрий Власкин.
Актер Федор Бондарчук.
Режиссер картины Александр Войтинский.

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