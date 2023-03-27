"Судьба предателя": за что жадный беглец Галкин* ненавидит российских звезд

Максим Галкин постоянно наезжает на коллег.

Некогда популярный в России юморист Максим Галкин* после начала СВО резко переобулся и переквалифицировался в политолога. Уехав вместе с детьми и супругой, Народной артисткой СССР Аллой Пугачевой в Израиль, шоумен начал транслировать на своих концертах вместо второсортных шуток второсортные лозунги политического характера.

Критические и скандальные высказывания пародиста касались не только руководства и Армии России, но и простых граждан, за счет которых Максим Галкин* неплоха зарабатывал на родине. И за счет которых, к слову, обзавелся замком в деревне Грязь, от которого все никак не может избавиться теперь.

Впрочем, замок он может и продаст, а вот от грязи, действительно, вряд ли избавится... Объектом нападок артиста стали также коллеги по цеху. За что Максим Галкин* ненавидит российских звезд, объяснила депутат Госдумы Жанна Рябцева.

Парламентарий напомнила в своем телеграмм-канале, что пародист уже проехался по Филиппу Киркорову, Григорию Лепсу, Олегу Газманову, Евгению Петросяну и другим артистам. Народная избранница подчеркнула, что шоумен просто завидует коллегам, которые остались в России.

Она отметила, что юмористом движет "зависть и жадность", уточняет портал URA.RU. "Жизнь [Максима] Галкина* – судьба предателя", – заключила депутат.

*Внесен в реестр иностранных агентов, согласно решению Минюста РФ

