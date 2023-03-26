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"Отрубить голову": кровожадный Галкин* дотянулся потными ручонками до старика Петросяна

"Отрубить голову": кровожадный Галкин* дотянулся потными ручонками до старика Петросяна
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Кажется, Максим Галкин совсем "берега попутал".

После отъезда из страны артист продолжает зарабатывать на русскоязычной аудитории, собирая концерты по всему миру. Конечно, это уже ни в какое сравнение не идет с выступлениями, которые Галкин* давал в России. Несмотря ни на что, уже больше года артист гастролирует – все-таки зарабатывать на безбедную жизнь в Израиле надо, а вывести деньги из российских банков сейчас проблематично.

Большая часть выступления Максима Галкина* построена на высмеивании всего, что происходит на родине. В последнее время особенно достается артистам, которые поддержали спецоперацию и открыто называют себя патриотами.

Юморист уже прошелся по бывшему другу Филиппу Киркорову, предложив отправить его в окопы вместе с его колготками. Помимо этого, досталось Шаману, Надежде Бабкиной, Олегу Газманову, Григорию Лепсу, Ларисе Долиной и многим другим.

И вот теперь потные ручонки Максима Галкина* дотянулись до старика Евгения Петросяна.

"Знаете, говорят, если курице отрубить голову, она может еще минут пять бегать. Если у Петросяна забрать пенсию, он еще лет 200 в Дубае будет отдыхать!" – заявил артист.

По словам кровожадного юмориста, если бы Данте Алигьери писал "Божественную комедию" в наше время, то он добавил бы еще один круг ада – "Голубой огонек" с Петросяном. В Сети считают, что Максим Галкин* уже совсем перегибает палку.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ,

26 марта 2023, 16:04
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Галкин* в экстазе от кубиков, а Басков покрутил шарики: любимые игрушки российских певцов

Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/ globallookpress.com
Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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