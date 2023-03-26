"Отрубить голову": кровожадный Галкин* дотянулся потными ручонками до старика Петросяна

Кажется, Максим Галкин совсем "берега попутал".

После отъезда из страны артист продолжает зарабатывать на русскоязычной аудитории, собирая концерты по всему миру. Конечно, это уже ни в какое сравнение не идет с выступлениями, которые Галкин* давал в России. Несмотря ни на что, уже больше года артист гастролирует – все-таки зарабатывать на безбедную жизнь в Израиле надо, а вывести деньги из российских банков сейчас проблематично.

Большая часть выступления Максима Галкина* построена на высмеивании всего, что происходит на родине. В последнее время особенно достается артистам, которые поддержали спецоперацию и открыто называют себя патриотами.

Юморист уже прошелся по бывшему другу Филиппу Киркорову, предложив отправить его в окопы вместе с его колготками. Помимо этого, досталось Шаману, Надежде Бабкиной, Олегу Газманову, Григорию Лепсу, Ларисе Долиной и многим другим.

И вот теперь потные ручонки Максима Галкина* дотянулись до старика Евгения Петросяна.

"Знаете, говорят, если курице отрубить голову, она может еще минут пять бегать. Если у Петросяна забрать пенсию, он еще лет 200 в Дубае будет отдыхать!" – заявил артист.

По словам кровожадного юмориста, если бы Данте Алигьери писал "Божественную комедию" в наше время, то он добавил бы еще один круг ада – "Голубой огонек" с Петросяном. В Сети считают, что Максим Галкин* уже совсем перегибает палку.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ,