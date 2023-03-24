Спустившая миллионы долларов Лолита Милявская получила страшную травму

Милявская попала в беду по своей вине.

Певица Лолита Милявская всегда открытая и искренняя, умеет показать себя настоящую и не боится идти на риск. Она всегда улыбается, даже когда ей действительно нелегко. При этом внутренний мир лолиты полон переживаний и нерешенных проблем.

Недавно Лолита призналась, что была зависима. Однажды звезда спустила в казино два миллиона долларов, и не остановилась бы, если бы не страх перед законом.

Как выяснилось, Лолита обожает казино, и не раз проигрывала там круглые суммы. Даже сотрудники игорных заведений напрягались, видя ее неуемный азарт. По словам Лолиты, сейчас такой тяги уже нет.

Тем не менее, поклонники решили, что у Лолиты фактически лудомания (тяга к азартным играм). Такую зависимость некоторые специалисты приравнивают к реальной болезни. Психолог Анна Иотко в беседе с Пятым каналом рассказала, что такие пристрастия – результат полученной страшной детской травмы.

"Когда остается последствие любой детской травмы — это всегда будет риском к любой зависимости, эмоциональной, химической и всем остальным зависимостям, которые существуют" – отметил эксперт.



Психолог посоветовал Лолите обратиться к специалисту и проработать детские травмы. Только так можно решить подобные проблемы.