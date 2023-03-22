Без фотошопа: Превратившаяся в морщинистую бабку Пугачева показала настоящее лицо

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Слава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницыСлава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницы "Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка "Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым "Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание

Лента новостей

Среда 22 марта

15:40Поделом! Нюхающую кактусы Боню из "Дома-2" прижали в МВД 15:20Бывший участник "На-На" рассказал о половых членах коллег, разрыве с Алибасовым и внебрачных детях 15:00"Надо ж старушку содержать": торгующий телом иноагент Галкин взял в рот прямо на камеру 14:40Без фотошопа: Превратившаяся в морщинистую бабку Пугачева показала настоящее лицо 14:20Порвала как тузик грелку: Пахмутова всыпала наглецу SHAMANу по первое число 14:00"Не любит": молодой муж-иностранец Марины Федункив втрескался в Ирину Муравьеву 13:40"Сумасшедшая мать": погрязшая в долгах вдова Грачевского отдает ребенка как лишний рот 13:20"Я сейчас страдаю": дочь проболталась о горе онкобольной Заворотнюк 13:00"Не могу поверить, что это произошло": как живет Цымбалюк-Романовская после смерти Джигарханяна 12:53Гибель сына, жуткое ранение на съемках, отцовство в 58 лет: как сложилась судьба актера Литвинова 12:40Уже и могилку выкопали: сгоревшая в 45 лет Толкалина предсказала свою смерть 12:20Эксперты спрогнозировали цены на недвижимость в Москве 12:00"У него целый букет": Сбежавший от жены к любовнице Меладзе мучается с вялым достоинством 11:40"Очень ребенка хотела": дочь Успенской после аборта усыновила крошку 11:20Сбросил 30 килограмм, сточил зубы, провел 12 часов в петле – на что идут актеры ради заветной роли 11:00В полку прибыло: Объявивший об эмиграции Юдашкин удрал к Пугачевой в Израиль 10:40"Убийство": В найденном в снегу бездыханном теле опознали Прилучного 10:20"Придется на старости лет скитаться по чужим углам": Пугачева лишилась последней квартиры в Москве 10:00Сколько стоит недвижимость блогерши-уголовницы Митрошиной 09:40"Не вижу": очнувшийся калека Костомаров закатил массовую истерику 09:20"Не все так просто": Оставшийся без денег на чужбине внук Пугачевой дерет с россиян три шкуры 09:00В Московской области до конца года приведут в порядок почти сотню фасадов домов 08:40"Боятся говорить": почему подростки становятся жестокими 08:20Восполяем дефицит витаминов: полезная диета по совету врача 08:00Пентхаусы различаются в цене в 104 раза 06:19Как вернуть деньги за тур – советы эксперта 04:08"Рядом с членами": оставившая мужа Маркл нашла себе уютное место 02:09Покупатели квартир ждут падения цен 00:01День святого Кесария: традиции и приметы на 22 марта 22:40Как правильно выбирать картину в подарок? Ответил художник 21:00Врач-терапевт рассказала о пользе зелени 20:40С чем носить рваные джинсы: советы стилиста 20:05"Буду поклоняться сатане": Сделавшая странный алтарь Водонаева показала лицо 19:20"Не даю": раздвинувшая ноги богачка Боня переплюнула Волочкову 19:00"Будут закручиваться гайки": Лерчек, Митрошина... Кто следующий из блогеров сядет на скамью в суде? 19:00Вот тебе и "ягода-малинка": Хабиб разоткровенничался о вставленном в ягодицы твердом предмете 18:40"Сижу на препаратах": повторившая судьбу Фриске Орлова ревет из-за страшной генетической болезни 18:20"Умирает": госпитализированного вслед за Костомаровым Пьеху подключили к системе 18:00"Все": к Мерзликину накануне 50-летия пришла белочка 17:40Куда пойти с детьми в весенние каникулы 17:00"Кощунство и издевательство": всплыло тайное сообщение Пугачевой Путину 16:40"Совсем дети": залетевшую от "школьника" малышку из "Ворониных" выпороли после родов 16:20Гниет: Получившую по носу во время грызни с Джиганом Самойлову отправили на операцию 16:00Когда жена изменила с другом, а квартиру залила канализация: спектакль "Час тишины" учит выживанию в аду 15:40Пристроился сзади: Сбросившая одежду Волочкова отдалась мужику под камерами 15:20"Мамулечка": пропавшую онкобольную Заворотнюк увидели на снимке дочери 15:14О главном в шоу-бизнесе за 15 минут: проект "На Днях" набирает обороты 15:00"Выпили две бутылки водки": Одинокая пенсионерка Лолита раструбила об интиме с юнцом 14:40"Он может": побывавший в аду Костомаров вернется на лед при одном условии 14:20Виталина Цымбалюк-Романовская дала коллеге в разные дырочки: Спонсор
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Без фотошопа: Превратившаяся в морщинистую бабку Пугачева показала настоящее лицо

Без фотошопа: Превратившаяся в морщинистую бабку Пугачева показала настоящее лицо
1211

Алла Пугачева без фильтров совсем другая!

Смотришь на фотографии в микроблоге Примадонны и диву даешься: года прибавляются, а она только молодеет! На всех снимках у артистки идеально гладкая кожа, как будто ей совсем не 73. И совершенно другая картина у людей, случайно снявших на камеру певицу: в соцсетях у л Алла Пугачева выглядит не такой молодой.

Кадры со звездой появились в телеграм-канале Марины Юдашкиной. Поклонники в комментариях полагают, что перед тем, как публиковать снимки, жена дизайнера хорошенько "отфотошопила" свою подругу. "Я не могу понять эту схему, как в один момент Алла стала выглядеть на 35", – возмущаются пользователи.

Среди этих вылизанных фотографий нашлась одна, на которой внешность звезды сильно отличается: никакой гладкости, под глазами морщины, а на голове – беспорядок. Очевидно, что этот снимок – без фотошопа. Видимо, разрешив подруге публиковать такое, певица решила показать свое настоящее лицо. И от него народ оказался не в восторге: сравнив кадры между собой, пользователи признали, что жена комика превратилась в морщинистую бабку.

"Старуха Шапокляк. Как приятно на вас всех смотреть, Марина! Но не на Пугачиху", – возмутились подписчики.

В общем, Примадонне опять досталось за неудачные игры с фильтрами. Недавно, к слову, ее уже ловили на том, что она носит парик, когда увидели у Максима Галкина* фото ее жиденьких волос. Может быть, однажды Алла Пугачева перестанет скрывать свои недостатки.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ

22 марта 2023, 14:40
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал Марины Юдашкиной✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Куда дели настоящую Пугачеву?": Вместо Примадонны выводят в свет одобренных двойников

Наталья Буйницкая. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

В полку прибыло: Объявивший об эмиграции Юдашкин удрал к Пугачевой в Израиль
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Поделом! Нюхающую кактусы Боню из "Дома-2" прижали в МВД

Поделом! Нюхающую кактусы Боню из "Дома-2" прижали в МВД
Виктория Боня оказалась под надзором властей.

Бывший участник "На-На" рассказал о половых членах коллег, разрыве с Алибасовым и внебрачных детях

Бывший участник "На-На" рассказал о половых членах коллег, разрыве с Алибасовым и внебрачных детях
Откровения Александр Запорожца.

"Надо ж старушку содержать": торгующий телом иноагент Галкин взял в рот прямо на камеру

"Надо ж старушку содержать": торгующий телом иноагент Галкин взял в рот прямо на камеру
Дела Максима Галкина стремительно принимают новый вектор.

Порвала как тузик грелку: Пахмутова всыпала наглецу SHAMANу по первое число

Порвала как тузик грелку: Пахмутова всыпала наглецу SHAMANу по первое число
SHAMAN не такой уж и великий певец, каким его считают некоторые.

"Не любит": молодой муж-иностранец Марины Федункив втрескался в Ирину Муравьеву

"Не любит": молодой муж-иностранец Марины Федункив втрескался в Ирину Муравьеву
Семейное счастье Марины Федункив оказалось не таким, как ожидалось.

Выбор читателей

20/03Пнд"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме 21/03Втр"Кощунство и издевательство": всплыло тайное сообщение Пугачевой Путину 21/03Втр"Проститутка": Шокированная изменой мужа Малышева узнала о заражении сифилисом 20/03ПндЭто настоящее чудо! Дочь Кончаловского заговорила 21/03ВтрПристроился сзади: Сбросившая одежду Волочкова отдалась мужику под камерами 21/03Втр"Мамулечка": пропавшую онкобольную Заворотнюк увидели на снимке дочери