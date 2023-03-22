Без фотошопа: Превратившаяся в морщинистую бабку Пугачева показала настоящее лицо

Алла Пугачева без фильтров совсем другая!

Смотришь на фотографии в микроблоге Примадонны и диву даешься: года прибавляются, а она только молодеет! На всех снимках у артистки идеально гладкая кожа, как будто ей совсем не 73. И совершенно другая картина у людей, случайно снявших на камеру певицу: в соцсетях у л Алла Пугачева выглядит не такой молодой.

Кадры со звездой появились в телеграм-канале Марины Юдашкиной. Поклонники в комментариях полагают, что перед тем, как публиковать снимки, жена дизайнера хорошенько "отфотошопила" свою подругу. "Я не могу понять эту схему, как в один момент Алла стала выглядеть на 35", – возмущаются пользователи.

Среди этих вылизанных фотографий нашлась одна, на которой внешность звезды сильно отличается: никакой гладкости, под глазами морщины, а на голове – беспорядок. Очевидно, что этот снимок – без фотошопа. Видимо, разрешив подруге публиковать такое, певица решила показать свое настоящее лицо. И от него народ оказался не в восторге: сравнив кадры между собой, пользователи признали, что жена комика превратилась в морщинистую бабку.

"Старуха Шапокляк. Как приятно на вас всех смотреть, Марина! Но не на Пугачиху", – возмутились подписчики.

В общем, Примадонне опять досталось за неудачные игры с фильтрами. Недавно, к слову, ее уже ловили на том, что она носит парик, когда увидели у Максима Галкина* фото ее жиденьких волос. Может быть, однажды Алла Пугачева перестанет скрывать свои недостатки.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ

