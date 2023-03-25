"У некоторых еще хуже": Лолита тряхнула обвисшей грудью на видео

Лолита Милявская оголила прелести.

59-летняя Лолита Милявская любит эпатировать публику, и это у нее прекрасно получается. Вне зависимости от возраста и телесных пропорций певица умеет преподать себя с юмором и деликатной самокритикой.

Благодаря трезвому взгляду на жизнь и здоровой самооценке, Лолита Милявская ассоциируется у россиян с женщиной без комплексов. Пока ровесники вычурно ретушируют свой облик на фото, исполнительница хита "На Титанике" демонстрирует себя без фильтров и фотошопа.

Субботним утром она сняла для телеграм-канала видео из ванной комнаты, показавшись в кадре прямо в бюстгальтере. Певица Лолита Милявская шутливо тряхнула обвисшей грудью и обратила внимание на торчащий с боков жирок.

Поклонников воодушевила смелость знаменитой артистки, поэтому комментарии к публикации не заставили себя ждать. Знаменитость получила много комплиментов, несмотря на то, что далека от модельных параметров.

"Доброе утро, Лола! Про фигуру не переживай, у некоторых еще хуже!", "Лола, вы отлично выглядите", "Смелая и красивая женщина", — такую душевную реакцию получила Лолита Милявская. Певица напомнила фанатам, что отправилась в концертный тур и скоро они увидят ее "при параде".