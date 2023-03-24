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Пятница 24 марта

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Судьба Дрожжиной и Цывина решена: В деле о наследстве Баталова поставлена точка

Судьба Дрожжиной и Цывина решена: В деле о наследстве Баталова поставлена точка
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Дрожжина и Цывин специально затягивали дело.

Уголовное разбирательство по делу о наследстве народного артиста СССР Алексея Баталова длится уже больше трех лет. Основными фигурантами дела стали юрист Михаил Цывин и его жена, актриса Наталия Дрожжина, которые ждут приговора.

По мнению знакомого с ситуацией правозащитника Евгения Тонкого, Дрожжину и Цывина ждет обвинение. Вряд ли их оправдают, считает адвокат. Тонкий отметил, что фигуранты дела намеренно затягивают процесс и не признают вину и настаивают на искренней помощи Баталову, сообщает Пятый канал.

Адвокат уверен, что правосудие будет на стороне Алексея Баталова. К тому же, дело с самого начала было на контроле у СК РФ. Тонкий подчеркнул6 что семья Баталова может ускорить процесс, ведь он уже давно затянут.

"Здесь требуется уже жаловаться председателю суда. Возможно, и в вышестоящие инстанции — на намеренное злоупотребление правом со стороны Дрожжиной и Цивина. А также жаловаться на председательствующего судью, который ведет данный процесс, поскольку в силах судьи настроить нормальное течение процесса в разумных сроках", – заявил адвокат.

Также семья Баталова может потребовать компенсации за нарушение сроков расследования. В любом случае, закон встанет на сторнону пострадавших. Таким образом, адвокат поставил точку в вопросе дела о наследстве Баталова.

24 марта 2023, 21:40
Наталия Дрожжина и Михаил Цывин. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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