"Покинул нас": С попавшим в больницу Пригожиным случилось большое несчастье

В последние месяцы знаменитый продюсер – не самый активный пользователей социальных сетей. На какое-то время поклонники даже потеряли его из виду. Вчера на странице Иосифа Пригожина появилось важное сообщение, которое наверняка напугало фанатов.
Муж певицы Валерии разместил в своем микроблоге фотографию капельниц, сделанную в больнице. "Мне казалось, что Covid покинул нас, к сожалению, он еще с нами", – подписал снимок продюсер. Музыкальный деятель добавил, что для него эта страшная болезнь позади. Получается, он просто вспомнил большое несчастье, которое с ним случилось два года назад.
Иосиф Пригожин, напомним, заболел коронавирусом в Дубае. Сначала недуг настиг Валерию, но она перенесла его легко. Однако жизнь ее мужа оказалось под угрозой: продюсер попал в больницу, стал задыхаться, а позже его подключили к кислороду. Врачи боролись за него восемь дней, а сам музыкальный деятель сравнивал то время с настоящим адом.
Неизвестно, что сподвигло его вспомнить о болезни сейчас. В феврале в СМИ появлялась информация о том, что продюсер переболел новым штаммом коронавируса. Может быть, это стало причиной. А, возможно, Иосиф Пригожин просто хотел дать понять поклонникам, что нужно беречь свое здоровье.