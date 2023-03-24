"Пустые карманы": Брошенная Пригожиным дочь вынуждена пахать таксистом

Почему Иосиф Пригожин не помог?

Знаменитый продюсер уже много лет женат на певице Валерии. Обзавестись совместными наследниками у них так и не получилось, зато обоим супругом повезло стать родителями в прошлых браках. У Иосифа Пригожина есть дочь от Елены Соколовой, а у его нынешней жены – от Александра Шульгина.

И певица, и продюсер отлично ладят со своими наследниками. Однако иногда, конечно, случаются неприятные ситуации. Например, в прошлом году дочь мужа Валерии по имени Даяна рассказала, что знаменитый отец бросил ее в важный день. Как оказалось, он не явился на ее свадьбу, объяснив поступок нежеланием видеться с бывшей женой. Когда у девушки родился долгожданный сын, звездный дедушка не остался в стороне, стараясь проводить с ним больше времени.

Однако в очередную сложную ситуацию Иосиф Пригожин, кажется, снова бросил наследницу. В своем микроблоге Даяна рассказала, что вынуждена пахать таксистом, потому что ее муж получил травму и временно не может работать.

"Мне спокойнее. И пустых карманов не будет", – объяснила свое решение девушка.

Назревает вопрос: почему же знаменитый отец, у которого точно найдется пара десятков тысяч на помощь, не остановил недавно родившую дочь? Хотя, зная широкую душу продюсера, можно предположить, что поддержку он все же предлагал. Возможно, Даяна просто не хочет финансово зависеть от Иосифа Пригожина.