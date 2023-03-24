"Когда я не была замужем": разродившаяся Серябкина назвала свое любимое состояние

Певица Ольга Серябкина наглядно показала плюсы и минусы.

37-летняя певица и экс-солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина совсем недавно стала мамой. В конце 2021 года она родила сына Луку. Разродившаяся звезда говорит, что мальчик уже показывает свой характер. "Типичный скорпион" — так его называет мама.

Спустя полтора года после рождения малыша Ольга продемонстрировала свою фигуру. По словам певицы, она набрала 15 кг, но относилась с пониманием к таким изменениям. Сбросила лишний вес Серябкина легко, не прибегая ни к каким вмешательствам. Певица говорит, что число 51,4 на ее весах — это любимое состояние.

Помимо прочего участница "Евровидения" иногда делится своими мыслями на тему личной жизни. В недавнем посте Ольга Серябкина заявила, что долгое время думала только о карьере. Отношения проходили мимо нее, а потому ей иногда приходилось прощаться с друзьями, которые связывали жизнь со своими "половинками".

"Когда я не была замужем, я была максимально сосредоточена на себе и своей карьере. Я избегала таких неудобных тем и вопросов про свои отношения", — делится Ольга.

Несмотря на новый статус, Ольга не спешит заполонить свой микроблог фотографиями сына. Лишь изредка мальчик мелькает на кадрах, всегда скрывая своя лицо. Серябкина планирует подождать пару лет, пока мальчик подрастет, и только потом познакомить его с подписчиками.