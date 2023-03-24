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Пятница 24 марта

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"Выпадают волосы и отекают ноги": 48-летняя Тутта Ларсен сообщила об опухоли в груди

"Выпадают волосы и отекают ноги": 48-летняя Тутта Ларсен сообщила об опухоли в груди
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Всему виной – изменение гормонального фона

Ведущая, журналистка и актриса Тутта Ларсен родила двух сыновей и дочь от разных мужчин. А неродившуюся дочь от первого брака она, как писали, потеряла вскоре после развода. И сегодня звезда эфира, на правах бывалой роженицы, рассуждает о роли беременности в жизни женщины.

"Выносить и родить ребенка – огромный труд для нашего тела, – говорит Тутта. – У многих женщин обостряются хронические болячки, портятся зубы, кожа, выпадают волосы, отекают ноги, болит спина, нарушается работа жкт. Не говорю уже о наборе веса. Есть мнение, что раз ребенок строит свое тело из тела матери он истощает ее".

Хотя перед глазами 48-летней Ларсен есть и другие примеры. "Знаю примеры, когда во время беременности у женщин исчезали миомы и рассасывались доброкачественные образования в груди. А после родов бесследно пропадали эрозии или боли во время месячных. А еще я читала, что если у мамы диабет, ребенок может компенсировать ее состояние за счет работы своей поджелудочной железы (правда, это опасно для его жизни)!" – сообщила ведущая.

Главное, что происходит с женщиной в беременность – это изменения гормонального фона. "Гормоны так действуют на нервную систему, что кого-то колбасит, а кто-то, наоборот, входит в состояние непробиваемого дзена и пребывает в блаженном умиротворении", – сообщила опытная Тутта.

24 марта 2023, 12:00
Фото: Juliya Khanina / Global Look Press / www.globallookpress.com

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