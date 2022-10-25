"Проклинать и изгонять его не буду": Подольская о своей реакции на признание сына в гомосексуальности

В онлайн-шоу "Ваша Наташа" Наталья Подольская откровенно говорит на самые смелые и серьезные темы. Гостем очередного выпуска стала ведущая Тутта Ларсен. С ней речь зашла, в том числе, и про гомосексуализм.

"Что будет, если ко мне придет мой ребенок и скажет: "Мама я гей", – задает риторический вопрос Подольская. – Я скажу: "Сынок я тебя люблю любого".

Впрочем, певица признается, что не хотела бы, чтобы это произошло с ее детьми. Ведь у нее двое сыновей – 7-летний Артемий и 2-летний Иван. "Мне кажется, сейчас невозможно быть мамой мальчика и об этом не думать, – вздыхает она. – Как-то с девочками проще. Мне кажется с девочками это вообще какая-то ситуация больше социальная и психологическая. Это не определяет твою гендерную идентичность. Просто ищешь себя. Очень часто в этом возрасте бывает сложно симпатию и желание телесное разъединить, потому что ты еще незрелый и ты не в состоянии определить, что именно за чувства ты испытываешь. И просто любовь к человеку, какую то нежность к нему, дружбу довольно просто бывает принять за сексуальное желание. И тут надо быть очень бережным, надо быть очень осторожным".

Всем родителем гомосексуалов мудрая Подольская дала совет: "Если к тебе приходит твой восемнадцатилетний сын и говорит: "У меня бойфренд", то что ты можешь сделать? Обнять и сказать: "Добро пожаловать!" Это не значит, что я не буду переживать, поскольку я бы мечтала о другой судьбе для своего сына. Я молюсь, чтобы Господь не допустил нам такое испытание в семье. Но если это произойдет, я точно не буду его проклинать, изгонять и считать его падшим".