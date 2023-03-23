"Совсем с ума сошли": объявивший себя геем Виторган решился на смену пола

Виторган шокировал откровенным признанием.

Российская актриса Любовь Толкалина опубликовала откровенное фото, на котором предстала совершенно обнаженной на берегу моря. Звезда пригласила всех женщин на свой новый необычный спектакль, и таким образом хотела, видимо, показать всю свои искренность и открытость перед зрителями. Толкалина подчеркнула, что спектакль предназначен исключительно для женщин, мол, там можно будет обняться, поплакать и поддержать дуг друга... Выглядело многообещающе, поэтому интерес людей сразу возрос.

Такой жест доброй воли оценили не только простые поклонники Толкалиной, но и звездные коллеги. Актер Максим Виторган не выдержал и захотел присоединиться к голой Толкалиной. Но потом вспомнил, что он не женщина.

"Пойду пол поменяю", – вдруг выпалил Виторган.

Другие осыпали Толкалину комплиментами или критикой. "Прям рождение Венеры Ботичелли"; "Как же хочется ее"; "Соблазнительница"; "Совсем с ума сошли"; "Чем больше лет, тем меньше одежды", – написали комментаторы.

Напомним, в 2019 году Максим Виторган совершил "каминг-аут". В своих соцсетях актер неудачно пошутил и спровоцировал слухи о нетрадиционной ориентации. Тогда потерявший Ксению Собчак Виторган откровенно признался: ему нравятся мужчины. "Я гей!" – написал актер в комментариях у Павла Деревянко, опорочив свое доброе имя.

Ранее в ответ на "шутку" Максима Галкина* о голове в руках Филиппа Киркорова журналистка Ольга Скабеева напомнила об ориентации юмориста, пишет "Царьград". Шутка гласила, что если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. Особенно если в руках он будет держать голову Скабеевой. Телеведущая в ответ назвала его форменным ублюдком и гнидой.

Остается одна надежда, что Максим Виторган все-таки останется при своем, перестав сеять в мире шоу-бизнеса позорную и неуместную ЛГБТ-пропаганду. Хочется верить, что и Любовь Толкалина, рано или поздно перестанет развращать аудиторию соцсетей.

* – внесен Минюстом России в список физлиц, выполняющих функции иноагента.