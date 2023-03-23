Проблем меньше: Брошенная опальным мужем немощная Пугачева сдала детей

Алла Пугачева готова была заплатить любые деньги.

Уже больше года Примадонна вместе с семьей находится за границей. Новым местом жительства для нее стал Израиль. На чужбине артистка наверняка не работает, ведь кому-то нужно смотреть за детьми. Опальный муж, получивший скандальную репутацию своими антироссийскими шутками, ее постоянно бросает из-за гастролей. Так что, Алла Пугачева занята воспитанием Гарри и Лизы.

Супруги мало рассказывают о том, из чего состоит новая жизнь их наследников. Например, многим интересно, где они учатся. Но проворные журналисты уже успели выяснить пару деталей. Поговаривают, что вместо домашнего обучения на русском языке Примадонна выбрала для отпрысков задачку посложнее: она сдала их в одну из самых престижных и дорогих частных школ в Израиле, где преподают на иностранном языке.

Как сообщает URA.ru, год обучения в заведении, где предположительно получают образование дети Аллы Пугачевой, обходится в два миллиона рублей. Стоит отметить, что прибывшим из России семьям порой бывает очень сложно подобрать детям школу. Но у тех, кто трудностей с финансами не имеет, в этом плане проблем меньше.

Как пишут журналисты, учебное заведение находится в 20 минутах от дома, где живут звездные супруги с детьми. Остается надеяться, что туда их Примадонна отвозит не сама, ведь она уже не в том возрасте, чтобы бегать за руку с наследниками. Вспомнить хотя бы недавнее видео, на котором артистку сняли еле идущей на каблуках. Несмотря на то, что Алла Пугачева внешне молодится, физически она уже все-таки немощна.