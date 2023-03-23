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Четверг 23 марта

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Заявившая о сексе с женатым Лолита потеряла часть лица: Закономерно

Заявившая о сексе с женатым Лолита потеряла часть лица: Закономерно
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Лолита Милявская рассказала о последствиях романов.

59-летняя певица и звезда телеэкранов Лолита Милявская стала гостьей шоу Басты на ютубе. Посетители ресторана задавали женщине вопросы, на которые та откровенно отвечала. Никакой цензуры на вопросы не было, поэтому зрители могли узнать артистку с новой стороны. Так, все узнали и об отношениях Лолиты с бывшими мужьями и последствиях отсутствия брачных контрактов, и об ее первом опыте в кино, и даже об отношениях с женатыми любовниками.

По словам Милявской, в ее жизни действительно были отношения с занятыми мужчинами. Однако, заявившая о сексе с женатым артистка уверяет, никто никого не обманывал. Каждый ее роман наступал в тот момент, когда прошлый изживал себя. То же самое происходило и в жизни ее избранников.

"Было видно, что отношения со всех сторон — финальные. Это уже было закономерно, что все выходят в другие отношения", — рассказывает исполнительница хита "На Титанике".

Рассказала Лолита Милявская в шоу и о своей пластике. Как цитирует звезду сайт VSE42.ru, внешность — важная часть образа артиста. Лолите не нравился ее подборок, а потому она решила его немного улучшить. Обратившись к специалисту, она потеряла часть лица в виде лишней кожи. Теперь Лолиту все устраивает.

23 марта 2023, 14:40
Лолита Милявская. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
YouTube канал "Gazgolder"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Мы переспали": 58-летняя Лолита цветет от счастья после ночи на даче с молодым красавцем

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Личный архив
Фото: Личный архив
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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