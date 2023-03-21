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Шоу-бизнес
"Выпили две бутылки водки": Одинокая пенсионерка Лолита раструбила об интиме с юнцом

"Выпили две бутылки водки": Одинокая пенсионерка Лолита раструбила об интиме с юнцом

Лолита Милявская откровенно об отношениях с молодым.
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Знаменитая брюнетка предпринимала не одну попытку обрести счастье. Замужем она была аж пять раз, однако за свадьбой всегда следовал развод. Крайним супругом певицы был Дмитрий Иванов, который младше ее на 12 лет. Лолита Милявская казалась в браке с ним счастливой, однако на 10-й год отношений она выяснила, что мужчина разыгрывал любовь.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

То ли артистка поставила крест на личной жизни и выбрала быть одинокой, то ли просто тщательно ее скрывает, но мужчин рядом с ней не видно уже давно. Не считая, конечно, работы – там ее окружают представители сильного пола. В 2021 году она записала мощную песню и красивый клип с исполнителем Костой Лакостой, который в сравнении с певицей, называющей себя пенсионеркой, выглядит настоящим юнцом.

Певец – кумир у молодежи, так что и до их ушей, благодаря совместной работе, долетел звук голоса Лолиты Милявской. Недавно она побывала в студии шоу Басты и получила вопрос от поклонника как раз по поводу этого нашумевшего дуэта. Затронул парень довольно личную тему, спросив, было ли у нее влечение к молодому коллеге.
Из-за этого брюнетки пришлось раструбить об интиме с Костой Лакостой, которого на деле не было. Артистка заверила, что с музыкантом занималась творчеством, хотя и в довольно интересной форме.
"Чтобы прийти к этому клипу, мы выпили две бутылки водки за полгода... Не получалось так, чтобы мы хоть раз с ним задумались о сексуальных влечениях. Мы все время говорили про работу", – призналась Лолита Милявская.

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2023, 15:00 Источник: YouTube-шоу "Вопрос Ребром" ✓ Надежный источник
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