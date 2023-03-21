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Вторник 21 марта

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Чудо в перьях: эпатажная Дженнифер Лопес вывали свои прелести перед толпой

Чудо в перьях: эпатажная Дженнифер Лопес вывали свои прелести перед толпой
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Дженнифер Лопес устроила провокацию.

Одна из самых культовых американских певец и актрис Дженнифер Лопес уже давно вышла за рамки творческой карьеры и активно занялась бизнесом. Танцовщица нынче тяготеет к сфере моды и под собственным брендом выпускает линию одежды и обуви.

Так, недавно вышла новая коллекция женской обуви, исполненная брендом JLO Jennifer Lopez совместно с ритейлером Revolve. На крупнейшей онлайн площадке вышла коллекция из 16 пар. Модели представлены в самом широком спектре. Стоимость моделей с кристаллами и анималистичными принтами доходит до двух сотен долларов.

Разумеется, 53-летняя Дженнифер Лопес не могла не отметить успех. Любительница эпатировать публику закатила вечеринку, что называется, на широкую ногу. На шоу под открытым небом звезда пригласила многих коллег по цеху. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе.

К слову, центральным элементом светской вечеринки стала сама Дженнифер Лопес, утроившая провокацию для гостей. Модельерша явилась на праздник в сильно откровенном наряде, вывалив свои прелести перед толпой.

Ни юбка с очень глубоким вырезом ни вер в виде двух узких полос не могли скрыть тело американской актрисы. Лишь болеро из перьев кое-как спасало фигуру певицы от многочисленных взглядов. Однако пикантное видео с вечеринки сразу же попало в социальные сети.

21 марта 2023, 06:13
Дженнифер Лопес. Фото: Billy Bennight / ZUMA Press / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

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