Оплевавшая "силиконовую" Погребняк Бледанс сорвалась на крик: Заткнулись, твари

Эвелина Бледанс прошлась по участникам экстремального проекта.

На телеэкранах вышел новый сезон проекта "Звезды в Африке". Уже с первого выпуска разгорелся конфликт с участием Марии Погребняк и Эвелины Бледанс. Жещины не смогли стерпеть поведение друг друга и договориться. Последняя очень нелестно высказалась о пластических операциях и филлерах Погребняк.

Но и после выхода первого эпизода оплевавшая "силиконовую", по словам звезды "Маски-шоу", Бледанс не остановилась. В разговоре с одним из изданий, артистка, можно сказать, сорвалась на крик и рассказала новые подробности будней в Африке.

По словам Эвелины, участники проекта по ночам не давали ей спать. Этот вопрос она вынесла на Совет проекта, так как шум, песни и танцы мешали ей отдыхать. Однако, другие участники проекта восприняли комментарии Бледанс враждебно. Они обиделись на женщину, а та и не поняла причины.

"Да, я могла крикнуть: "Заткнулись, твари!" — и продолжать спать, но я стерпела", — комментирует Эвелина Бледанс.

Несмотря на все обвинения в свой адрес, Эвелина Бледанс считает свое участие на проекте честным и искренним. По сравнению с другими участниками, она не устраивала заговоры и не объединялась против других игроков проекта, заявляет артистка.