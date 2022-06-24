Девочка для Семушки: 53-летняя Бледанс нашла завидную невесту особенному сыну

Один из дней фестиваля был посвящен поездке в знаменитую казачью станицу Должанская, что в 40 километрах от Ейска. Она была основана еще в 1848 году запорожскими казаками. Здесь до сих пор бережно сохраняют традиции, язык, кухню, костюмы предков. Все это и оценили московские звезды.
Ах, какая невероятная у местного атамана горилка, какие вкусные вареники с вишней и ароматный борщ! Даже Эвелина Бледанс, которая обычно бережет точеную фигуру, плюнула на все диеты и долго не отходила от обильно уставленного яствами и питиями праздничного стола. Под хороший тост да под душевную песню обед особенно приятен.
Встречала же гостей из столицы юная казачка. И так она глянулась 53-летней Эвелине, что та ахнула: "Ну, какая замечательная девочка! Моему бы Семушке такую – и поет хорошо, и танцует, и хозяйственная, и собой справная! Чудесная невеста!"
Семену Семину, правда, пока только 10 лет. В России же установлен брачный возраст 18 лет. Однако при наличии уважительных причин допускается вступление в брак лиц, не достигших брачного возраста. В виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено вступление в брак до достижения возраста 16 лет.
Эвелина сказала, что она и Семен готовы ждать красавицу. Это любовь с первого взгляда.