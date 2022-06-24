Девочка для Семушки: 53-летняя Бледанс нашла завидную невесту особенному сыну

В Ейске при поддержке Администрации и Министерства культуры Краснодарского края завершился IX российский кинофестиваль "Провинциальная Россия". Актриса и певица Эвелина Бледанс здесь не только посмотрела хорошие отечественные фильмы, спела на нескольких концертах, но и нашла видную казачку своему особенному сынишке Семену Семину.

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