Слетевшая с катушек Бледанс вцепилась когтями в силиконовую девицу: Как можно быть такой тварью?

Эвелина Бледанс врезала вражине с оттяжкой.



Свежие серии шоу "Новые звезды в Африке" продолжают транслироваться на ТНТ. Члены команды знаменитостей должны были, казалось, найти точки соприкосновения, однако они нашли лишь поводы для скандалов. Как, например, Эвелина Бледанс и Мария Погребняк.

Экс-звезда "Маски-шоу" начала конфликт с того, что с критикой проехалась по сильно изменившейся из-за пластической хирургии внешности жены футболиста. После этого Эвелина задела активные лидерские качества Марии и пожаловалась на якобы нечестную игру своей новой вражины.

Эвелина Бледанс уверена, что блондинка устраивает подковерные интриги и убеждает каждого члена их команды проголосовать именно против нее грудастой артистки. Из-за этого слетевшая с катушек Бледанс, фигурально выражаясь, вцепилась когтями в силиконовую девицу: позволила себе отпустить оскорбительные слова в адрес Марии Погребняк.

"Как можно быть такой тварью? Я дура честная", – разрыдалась Бледанс, которая уверена что Погребняк нарушает их договоренности.

Расстраивает Эвелину и то, что настроенные против нее партнеры по команде могут начать считать ее плохим человеком. Однако артистка уверена, что не является самым слабым звеном. Наоборот, Эвелина Бледанс – ценный и сильный игрок, который предлагает правильные решения возникших проблем, считает про себя рыжая бестия.