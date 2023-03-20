"Не удалось спасти": стало известно о смертельной трагедии в группе CREAM SODA

Представители группы CREAM SODA подтвердили сообщения о случившейся в Ярославской области трагедии.

В понедельник, 20 марта, появились сообщения о страшном инциденте в Некрасовском районе Ярославской области. Там минувшей ночью провалились под лед пять человек, отдыхающих вместе на Волге. Спасателям удалось вытащить из воды двоих, еще один скончался в машине скорой помощи, еще трое – пропали без вести. Среди пропавших – основатель группы CREAM SODA Дмитрий Свиргунов, более известный как Дима Нова.

Представители музыкального коллектива вышли на связь и подтвердили сообщения о случившейся трагедии. Они рассказали, что Дмитрия и других пропавших без вести до сих пор ищут сотрудники МЧС, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". "Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лед, удалось достать, но не удалось спасти", – написано в сообществе группы во "ВКонтакте".

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Напомним, CREAM SODA – популярный в странах СНГ музыкальный коллектив, который ярославец Свиргунов основал в 2012 году вместе с другом из Орехово-Зуево Ильей Гадаевым. В последние годы музыканты выпускали хиты – такие, как "Плачу на техно" и "Никаких больше вечеринок". Коллектив выделялся нетипичными для российского шоу-бизнеса клипами на свои песни, сотрудничал с шоуменом Александром Гудковым.