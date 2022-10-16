Смерть под колесами поезда: 7 погибших знаменитостей

Железная дорога – зона повышенной опасности, несчастные случаи происходят регулярно. Внезапная смерть на рельсах настигает и знаменитостей. Чтобы напомнить о хрупкости человеческой жизни, "Дни.ру" составили список погибших под колесами поезда.

прочитано 257 раз