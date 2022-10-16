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Шоу-бизнес
Армандс Нейландс-Яунземс. Кадр Youtube Александр Горбань. Фото: Вконтакте/личный архив Галина Дашевская. Кадр Youtube
Грег Плитт. Фото: Byron Purvis/AdMedia/Global Look Press/www.globallookpress.com Юри Аарма. Кадр Youtube Вера Иванко. Фото: Вконтакте/личный архив Константин Васильев. Кадр Youtube

Смерть под колесами поезда: 7 погибших знаменитостей

Железная дорога – зона повышенной опасности, несчастные случаи происходят регулярно. Внезапная смерть на рельсах настигает и знаменитостей. Чтобы напомнить о хрупкости человеческой жизни, "Дни.ру" составили список погибших под колесами поезда.
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Армандс Нейландс-Яунземс

Армандс Нейландс-Яунземс. Кадр Youtube

Российский актер театра и кино, родившийся в Риге, успел покорить зрителя за свои недолгие 40 лет жизни. Армандс Нейландс-Яунземс сыграл в сериалах "Знахарь", "Петровка, 38. Команда Семенова", "Обреченная стать звездой" и многих других картинах. Смерть застала его на железной дороге в подмосковном Переделкине осенью 2010 года. Он переходил пути в наушниках, поэтому не заметил поезд.

Александр Горбань

Александр Горбань. Фото: Вконтакте/личный архив

Именитый театральный режиссер, отец актрисы Марии Горбань погиб в 2015 году, не дожив до 55-летия. Причина смерти аналогична. Трагедия произошла возле платформы Перловская в Мытищах. Деятель культуры Александр Горбань попал под поезд в связи с нарушением слуха.

Галина Дашевская

Галина Дашевская. Кадр Youtube

Заслуженная артистка РФ Галина Дашевская хорошо запомнилась публике по фильму "Белое солнце пустыни", где исполнила роль наложницы. Артистка ушла из жизни в 2020 году из-за несчастного случая на ж/д путях. Неподалеку от остановочного пункта Жаворонки 79-летняя звезда передвигалась с тяжелой сумкой продуктов через рельсы и не уследила за приближением состава.

Грег Плитт

Грег Плитт. Фото: Byron Purvis/AdMedia/Global Look Press/www.globallookpress.com

Американский актер и фитнес-тренер Грег Плитт скончался по банальной неосторожности в 37 лет. Он снимался в рекламе энергетического напитка возле железной дороги, а по сюжету должен был обогнать поезд. Однако все пошло не по плану — пригородная электричка Метролинк сбила его насмерть. Инцидент произошел в 2017 году в калифорнийском городе Бербанке.

Юри Аарма

Юри Аарма. Кадр Youtube

Эстонский артист и журналист Юри Аарма родился в Кировской области, и в течение жизни был непосредственно связан с Россией. Он сыграл в нескольких кинолентах, включая "Гранитные острова", "Рябиновые ворота", "Зеленые коты". Умер актер в 2019 году, передвигаясь на велосипеде через ж/д переезд Таллинн-Вееренни: задавил поезд. Перед кончиной 71-летний мужчина разговаривал по телефону.

Вера Иванко

Вера Иванко. Фото: Вконтакте/личный архив

Звезда юмористического журнала "Ералаш" Вера Иванко погибла совсем юной, ей было 20. Смерть застала ее ноябрьским утром в 2013 году на железной дороге между станцией Кунцево и платформой Рабочий поселок. До конца обстоятельства гибели не выяснили, но по официальной версии девушку сбил поезд.

Константин Васильев

Константин Васильев. Кадр Youtube

Советский художник Константин Васильев добился всенародной славы, однако лишь после загадочной кончины. Живописцу было всего 34 года, когда локомотив скорого поезда Омск – Москва отшвырнул его на десятки метров. Местом смерти считается участок близ станции Лагерная, что недалеко от Казани. Творец погиб вместе с другом Аркадием Поповым — их тела в 1976 году нашли вместе. Причем близкие не поверили в случайность трагического конца. Существует версия, что товарищей кто-то толкнул под ж/д состав.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: pixabay.com
Автор: 16 октября 2022, 21:14 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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